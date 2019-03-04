حدث ليلًا| تفاصيل اكتشاف فيروس جديد لإنفلونزا الطيور.. وتطورات في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

رئيس الوزراء: مصر ترحب بالمستثمرين من كافة دول العالم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إيمانٌ راسخ بانتماء مصر الإفريقي، وحريص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين من كافة دول العالم، وتحرص في الوقت ذاته على تسخير إمكاناتها لخدمة جوانب التنمية في دول القارة الأفريقية.

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"الروبيكي والمنطقة الاقتصادية".. تعرف على تكليفات "مدبولي" لحكومته في اجتماعات الأحد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة اجتماعات مع عدد من الوزراء في القطاعات المختلفة، كلف خلالها بتنفيذ عدة توجيهات يستعرضها الخليج 365 في التقرير التالي..

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"أوقفوا جنبه وبلاش قسوة".. أديب للمصريين ردًا على تراجع مستوى صلاح

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من الهجوم على اللاعب محمد صلاح، نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائلًا: "هو أنتم ليه بتنسوا، دا محمد صلاح اللي طلعنا كأس العالم بعد ذل مجدي عبدالغني".

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متحدث الإسكان: انتهاء المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع في 2020

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المرحلة الأولى من المدن الجديدة من الجيل الرابع ستكون جاهزة للسكن بحلول عام 2020، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية طبقا للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

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صندوق تطوير العشوائيات: افتتاح المرحلة الثالثة من الأسمرات قريبًا

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات والتي تضم 7 آلاف و400 وحدة سكنية على مساحة 60 فدان جاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة.

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"التعليم" تكشف موعد اختبار من انطبقت عليهم شروط الترشح في مسابقة المعلمين

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه تقدم نحو 430 ألف لمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، ومن قدم مستنداتهم مع ملء الاستمارة الالكترونية للتعيين حوالي 150 ألف، مضيفًا أنه نحو 71 ألف شخص ممن قدموا مستنداتهم تنطبق عليهم الشروط.

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التموين: 15 يومًا مهلة للتظلم على إيقاف بطاقات الدعم - فيديو

أكد اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه لم يتم إيقاف أي بطاقة تموينية خلال المرحلة الثانية التي بدأت يوم الجمعة الماضية، موضحًا أن بطاقات المرحلة الأولى تقوم بصرف الخبر بعد أن تم إيقافها تموينيًا فقط.

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"أجرينا تحليل DNA للبط".. الزراعة تكشف سبب الفيرس الجديد لإنفلونزا الطيور

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، عن تفاصيل اكتشاف فيروس جديد لإنفلونزا الطيور، وسبب تكوينه.

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واشنطن تدمج قنصليتها في القدس مع السفارة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، إن القنصلية الأمريكية في القدس ستندمج مع السفارة الأمريكية هناك، في بعثة دبلوماسية واحدة، اعتبارًا من اليوم الاثنين في ضربة أخرى للفلسطينيين.

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انتخابات مبكرة ودستور جديد.. ننشر نص رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري

توجه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة إلى شعبه، يقرأها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "النهار".

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إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

انتهت في الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الأحد، (الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة) المهلة الدستورية المقررة لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

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إلهان عمر تشجب وضع ملصق "معادٍ للإسلام" في احتفال للحزب الجمهوري

شجبت عضو الكونجرس الأمريكي إلهان عمر وضع ملصق يحاول أن يربط بينها وبين هجمات 11 سبتمبر في خيمة الحزب الجمهوري في المجلس التشريعي لولاية وست فرجينيا.

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الجزائر: مظاهرات ودعوات لعصيان مدني بعد رسالة بوتفليقة وإعلان ترشحه

شهدت مدينتي بجاية وقالمة في الجزائر، الأحد، مظاهرات رافضة لإعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بالانتخابات المقبلة والمقرر إقامتها في شهر أبريل، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

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