أخبار مصر | صحف الإثنين.. اهتمام برسالة "السيسي" وحملة "فيروس سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف الإثنين.. اهتمام برسالة "السيسي" وحملة "فيروس سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وغلب عليها الطابع المحلى، حيث اهتمت بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقاءاته، فيما أبرزت كذلك حملة فيروس "سى"، وتفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء والتى تشارك فى الحرب على الإرهاب والقضاء على الأوكار والبؤر الإرهابية بها.

واهتمت الصحف باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، ليو زينيا، رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة، ومونيكا جوما، وزيرة خارجية كينيا.

وأشارت إلى تأكيد الرئيس خلال لقائه «زينيا»، أن مصر تسعى لتعزيز جهود التكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا، من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور مهم كمحور للربط الكهربائي فى القارة الإفريقية، وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقعها الجغرافي المتميز، الذى يؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، فضلا عن حرصها على تسهيل التكامل بين الدول الإفريقية فى مجالي الطاقة والتعدين، ومشاركة ثمار التنمية، لتحقيق الرخاء والتقدم لجميع دول القارة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمنظمة، الذي يتضمن إجراء بحوث مشتركة حول إستراتيجية الطاقة، لتسهيل تخطيط البنية التحتية للطاقة فى مصر، تعزيز مفهوم الربط العالمي للطاقة بها، وتسهيل الربط الكهربائي بين الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس المنظمة أشاد بما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة، الربط الكهربائي، وتعزيز الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة قطاع الطاقة الشمسية، الذى يشهد تنفيذ مشروعات هى الأضخم فى العالم، فضلا عن الإصلاحات التشريعية، لدعم قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال استقباله وزيرة خارجية كينيا على رأس وفد يضم النائب العام ومدير عام المخابرات الوطنية الكينية، وبحضور كل من سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع كينيا خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى، بما يسهم فى تحقيق النمو والاستقرار اللذين تصبو إليهما الدول الإفريقية.

وأوضح السفير بسام راضى أن الرئيس شدد، خلال اللقاء، على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التى تربطها بكينيا فى مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجارى والاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة الخارجية الكينية أشادت بنجاح القمة الإفريقية الأخيرة بـ«أديس أبابا»، تحت قيادة الرئيس، موضحة أن هذا النجاح امتداد للدور المصرى الأصيل والمتجذر داخل الاتحاد الإفريقى.

وقال إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها آخر تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى، وكذلك سبل تضافر جهود البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف فى القارة الإفريقية.

وخلال استقباله أمس الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان الممثل الخاص للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى النهج الحالى لمصر فى إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة بدأت بالفعل فى مصر، وستنتشر فى المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت.

وأوضح السفير بسام راضى أن الرئيس لفت إلى أن مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون فى ترسيخ مبادئ الوسطية ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب، وشدد على استمرار مصر فى تأكيد مبدأ المواطنة وحرية العقيدة، التى يتمتع بها جميع المواطنين.

فيما اهتمت جريدة "الأهرام" بإعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح مليون و2683 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس، وإشارتها إلى أن إجمالى ما تم فحصهم فى المراحل الثلاث من «المبادرة الرئاسية»، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 31 مليونا و885 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف فحص جميع المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها إقبالا كبيرا فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 133% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة التى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا منها على الانتهاء من فحص جميع المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بـ 284 ألفا و685 مواطنا بنسبة 204% من المستهدف اليومى، تليها محافظة الشرقية 215 ألفا و64 مواطنا، ثم محافظة الجيزة 167 ألف مواطن، والغربية سجلت 131 ألفا و237 مواطنا، ثم المنيا 115 ألفا و35 مواطنا، تلتها محافظة قنا 76 ألفا و968 مواطنا، ومحافظة الوادى الجديد 12 ألفا و712 مواطنا.

وفى الجيزة شهدت الوحدات والمكاتب الصحية والعيادات المتنقلة ونقاط الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات المبادرة من داخل الوحدة الصحية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية للوقوف على نسب إقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية إجراء المسح الطبى .

وأكد المحافظ أن كل المواقع مجهزة لاستقبال المواطنين، وتعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أى عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد .

من جهتها، قالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة إن الحملة تستهدف توقيع الكشف على 5.3 مليون مواطن من محافظة الجيزة .

كذلك اهتمت "الأهرام" بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة، بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل فى مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، تيسير الإجراءات ، ونحن مستعدون لاتخاذ أى إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى فى التنمية، وأنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع فى مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية، وسنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار التى لدينا، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، ووزارة الخارجية حول هذا الشأن.

ولفت مدبولى - فى اجتماع عقده أمس لبحث وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار، الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلى عدد من الجهات المعنية - إلى أنه سيتم تركيز الجهود على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، فى عدد من القطاعات مثل الصحة، الإنتاج الحربي، الاستثمار فى منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.

وبدوره، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، ويجرى التنسيق مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجرى التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى، والولايات المتحدة الأمريكية تٌقدر الاستثمار فى مصر بشكل جيد، وتوجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار فى مصر حاليا.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن مصر تمتلك حالياً فرصاً واعدة للاستثمار، ومن الضرورى التركيز على الشركات العاملة حالياً فى السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، وذلك سيعطى مردوداً إيجابياً على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التى ضخت استثمارات فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الأمريكية التى تتوسع فى استثماراتها بمصر حاليا.

فيما قال وزير التجارة والصناعة إننا سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار فى مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية، للتعاون فى عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه تم مؤخراً عقد اجتماع مع إحدى الشركات الأمريكية، التى تعمل فى مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار فى هذا المجال، فى منطقتين ساحليتين وننتظر رداً منها قريباً.

وأكد الفريق مهاب مميش أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة، تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية مع الجانب الأمريكى من خلال عدة محاور، فى مقدمتها تقديم عروض ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة، وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي، وشرح مزايا الاستثمار بالمنطقة، وعلى سبيل المثال الموقع الجغرافى المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

أما جريدة "الجمهورية" فاهتمت بتأكيد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل والمقرر عقده برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى إطار عام التعليم الذى أعلنه الرئيس.

وقال إنه سيتم عقد المنتدى بشكل دورى كل عامين، موجهاً الشكر للقيادة السياسية لدعمها المستمر لقضايا التعليم والبحث العلمى والابتكار إيماناً بدورها المحورى فى التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتوطين الصناعة المحلية وتحسين المستوى المعيشى للفرد.

وأضاف عبد الغفار، فى مؤتمر صحفي، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتنظيم المنتدى جاء باعتبارها نموذجاً للتطوير والتخطيط للمستقبل ومثالاً للإعجاز البشري، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 1500 من ممثلى الجامعات والاتحادات والمنظمات والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، فضلاً عن شركائنا من الدول العربية مثل السعودية والأردن وفلسطين والبحرين وغيرها بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجامعات العالمية من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من السفراء والشخصيات العامة والعلماء والباحثين والمبعوثين المصريين والوافدين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأكد الوزير أنه تم اختيار موضوع المنتدى لهذا العام بين "الحاضر والمستقبل" بهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال إدارة مناقشات حوارية تتناول عدداً من القضايا المطروحة عالمياً بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية.

كذلك أبرزت "الجمهورية" تأكيد طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث ارتياحهم الكامل لجدول الامتحانات الذى اعتمده الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وانفردت "الجمهورية" بنشر معظم تفاصيله عقب اجتماع الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحانات مع ممثلى الطلاب والآباء والمعلمين حيث وجهوا الشكر لـ "الجمهورية" التى كان لها دور كبير فى توصيل آرائهم للمسئولين وأدى ذلك إلى استجابة الوزير لرغبة كل الأطراف بمد أيام الامتحانات حتى يوم 3 يوليو القادم بدلاً من الانتهاء منها أول يوليو.

من ناحية أخرى، تعلن خلال أيام القائمة الرسمية بأسماء رؤساء كنترولات الثانوية العامة فى جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وبمجرد الإعلان عن الأسماء رسمياً تبدأ الأعمال التحضيرية لمراجعة بيانات الطلاب تمهيداً لاستخراج أرقام الجلوس التى تسلم إلى الإدارات التعليمية فى 15 مايو القادم كحد أقصى تمهيداً لتوزيعها على الطلاب.

وعلمت "الجمهورية" أن اللجان المكلفة بوضع أسئلة الامتحانات بدأت تسليم كراسات "البوكليت" فى المواد المختلفة إلى المسئولين عن امتحانات هذا العام حيث تم وضع 3 امتحانات مختلفة فى كل مادة ليتم اختيار أحدها لطباعته باعتباره الامتحان الأساسى مع الاحتفاظ بالامتحانين الآخرين كاحتياط للاستعانة بهما فى مواجهة أى طوارئ قد تتعرض لها العملية الامتحانية.

كما علمت "الجمهورية" أنه لم يتم إدخال أى تعديلات على نظام الامتحان هذا العام حيث وضعت الأسئلة بنفس معايير العام الماضي.. وأن الوزارة بدأت التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والداخلية والقوات المسلحة للحفاظ على سرية الامتحانات وضبط العملية الامتحانية ومواجهة أى خروج عن الضوابط بإجراءات حاسمة.

أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بتفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء والتى تشارك فى الحرب على الإرهاب والقضاء على الأوكار والبؤر الإرهابية بها.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات المشاركة فى التأمين، وتفقد أعمال التجهيز الهندسى لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية للمقاتلين وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها لحماية مقدرات الشعب المصرى والتصدى لقوى التطرف والإرهاب والحفاظ على أرواح وممتلكات أبناء سيناء الشرفاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كما التقى الفريق محمد فريد بمقاتلى القوات المسلحة بشمال سيناء ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات فى مكافحة الإرهاب مهد الطريق لاستعادة الحياة الطبيعية لأهالى سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة، وأكد رئيس الأركان أن ما يقدمه رجال الجيش والشرطة من تضحيات وجهود وطنية مخلصة ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى الذى يثق فى قدرة رجال القوات المسلحة والشرطة على استعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وطالب الفريق محمد فريد المقاتلين باتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والتحلى بعقيدة المقاتل المصرى لمواجهة أى عدائيات تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على كافة البؤر والخلايا الإرهابية الكامنة وتطهير كل شبر من أرض سيناء الغالية، حضر الجولة قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.