أخبار مصر | اليوم.. استكمال محاكمة حسن مالك وأحداث جامع الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال محاكمة حسن مالك وأحداث جامع الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح.