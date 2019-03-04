أخبار مصر | اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر "التعليم في مصر"

تنطلق فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، تحت عنوان "تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح"، الذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

"التعليم" تكشف موعد ظهور نتيجة مسابقة المعلمين المؤقتين

كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تفاصيل مسابقة المعلمين، قائلًا إنه تقدم حوالي 430 ألف معلم لمسابقة المعلمين، لافتًا إلى أن الشروط انطبقت على 71 ألف معلم.

وأوضح "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أنه سيتم اختبار الـ71 ألف معلم خلال 10 أيام، مشيرًا إلى أن الاختبار يكون في مادة التخصص المتقدم لها المعلم، وأنه يكون في مراكز خاصة بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه بعد النجاح في الاختبارات يتم تعيين المعلمين على الفور، وأن نتيجة الاختبار تظهر خلال 10 أيام، لافتًا إلى أن قيمة الراتب حوالي 1200 جنيه.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأن المعلمين غير المقبولين سيكون لهم فرصة ثانية في اختبارات أخرى.