أخبار مصر | اليوم.. وزراء العدل والداخلية العرب يعقدون اجتماعا في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزراء العدل والداخلية العرب يعقدون اجتماعا في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا مشتركا فى تونس بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن على كومان، وبدعوة منهما؛ لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.
أبو الغيط: عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول يتطلب توافق عربي - عربي أولًا
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عودة الدولة السورية لمقعدها في الجامعة العربية يتطلب توافق عربي- عربي أولًا.
وأوضح "أبو الغيط"، خلال لقاء تليفزيوني، على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، مساء الأحد، أن ما يتردد عن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية لا يتعدى سوى كتابات وآراء في وسائل الإعلام فقط.
ولفت إلى أن الجامعة العربية في السنوات الأخيرة واجهت الكثير من المصائب، مؤكدًا أن القمة العربية الأوروبية لم تكن لتعقد إلا بوجود الجامعة العربية في مقابل الاتحاد الأوروبي.
وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ويشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".