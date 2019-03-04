أخبار مصر | اليوم.. وزراء العدل والداخلية العرب يعقدون اجتماعا في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزراء العدل والداخلية العرب يعقدون اجتماعا في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا مشتركا فى تونس بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن على كومان، وبدعوة منهما؛ لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.

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