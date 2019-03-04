القصة الكاملة لمرور طلاب على مواسير المياه بالبحيرة

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تلاميذ الدلنجات يتركون كوبري العزايم ويعرضون حياتهم للخطر بالمرور من على ماسورة مياه.. والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: الفيديو والصور مخالفين للحقيقة

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعدد من التلاميذ المقيمين، بقرية أبو مصطفى بمركز الدلنجات، أثناء عبورهم على ماسورة مياه فوق ترعة للجانب الآخر المتواجد فيه المدرسة الابتدائي، مما يعرض حياتهم للخطر، بالرغم من وجود كوبري آخر يمر من عليه التلاميذ والسيارات على بعد 400 متر تقريبًا، ونظرًا لاحتياج الأهالي لكوبري مشاة أو معدية في هذة المنطقة، ورفضهم سير أبنائهم لمكان الكوبرى، قاموا بتصوير التلاميذ في طابور يمرون من أعلى الماسورة لوضع قضيتهم أمام الرأي العام.

يقول أحمد عمارة، أحد أهالي القرية، أن الشكوى تخص أهالي منطقة عزبة عزت الديب، وكوم زمران، التابعة لقرية لحيمر بالدلنجات فقط، حيث أن هذه العزبة تعتبر مقابلة للمدرسة ويفصل بينهم الترعة، متابعًا بأن أعلى الترعة ماسورتين يمر من عليهما بعض التلاميذ، وتعتبر مجازفة منهم. ويضيف عمارة، أن باقي التلاميذ يسيرون

يقول أحمد عمارة، أحد أهالي القرية، أن الشكوى تخص أهالي منطقة عزبة عزت الديب، وكوم زمران، التابعة لقرية لحيمر بالدلنجات فقط، حيث أن هذه العزبة تعتبر مقابلة للمدرسة ويفصل بينهم الترعة، متابعًا بأن أعلى الترعة ماسورتين يمر من عليهما بعض التلاميذ، وتعتبر مجازفة منهم. ويضيف عمارة، أن باقي التلاميذ يسيرون على الأقدام لمسافة 400 مترًا حتى يصلون إلى الكوبري الموجود للعبور للجانب الآخر للذهاب للمدرسة أو استقلال "توكتوك" أو سيارة، مشيرًا إلى أن أحد الأهالي قام بتصوير فيديو ووضعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرور التلاميذ من على الماسورة للمطالبة بإقامة كوبري مشاة يمر من عليه أهالي القرية والتلاميذ. ويؤكد جمال أبو الفضل المستشار الفنى والإعلامى والمتحدث الرسمي لمحافظة البحيرة، أنه فور أن طالع اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات باتخاذ اللازم والعمل على إنهاء المشكلة موضوع الشكوى. ويشير أبو الفضل، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إلى أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، أفاد بأنه تم الانتقال إلى موقع الشكوى، وتبين بالفعل عبور التلاميذ من خلال الماسورة ذهاباً وإيابًا إلى المدرسة، على الرغم من وجود كوبري العزايم على بعد 400 متر من موقع الماسورة. وشدد على أنه تم عقد لقاء مع التلاميذ والمدرسين وتوعيتهم وإرشادهم بعدم المرور على الماسورة، حفاظًا على أرواحهم، كما تم تكليف أحد أفراد الأمن بمنع أى تلاميذ من العبور عليها. وأمر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية بالدلنجات بدراسة إمكانية إنشاء كوبري للمشاة بالتنسيق مع الجهات المختصة لخدمة أهالي تلك القرية، وخصص أتوبيسين تابعين لمشروع النقل الداخلي، لنقل التلاميذ من منازلهم لمقر المدرسة حرصا على سلامتهم. ورد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على تداول صفحات التواصل الاجتماعي صور مرور طلاب إحدى المدارس الابتدائية على مواسير مياه فوق ترعة، ما يعرض حياتهم للخطر في قرية كوم زمران بمحافظة البحيرة. وأكد يونس: "هذا بوست لمن يريد أن يعرف ومن يعرف سيدرك ويفهم ويتيقن قبل أن يشير ما يخالف الحقيقة.. من امبارح الناس بتنشر وتبعتلى صور لطلبة صغيرين بيعدوا للمدرسة على مواسير مياه فوق ترعة، ومعقول كده ينفع كده؟.. طبعا مينفعش". وأضاف يونس عبر صفحته الشخصية موقع فيسبوك، أن مجلس الوزراء لديه منظومة شكاوى حكومية موحدة، بها أشخاص محترفين، متابعًا بأنه يتم رصد كل الموضوعات، ووجه لجنة للتحرك للمحافظة للتأكد من الواقعة. وتابع: "طلع يا سيدي الفاضل، إن فيه كوبري عادي خالص وآمن للمرور، وفيه صورة مرفقة حتى بيعدي عليه سيارات كمان، ولكن الطلبة هما اللي بيعملوا كده". وأوضح أن موظفو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ذهبوا للمدرسة وطلبوا من مسئوليها توعية الطلبة بخطورة مرورهم فوق الماسورة، مشيرًا إلى أن المحافظة علقت يافطة ممنوع المرور من فوق المواسير وأغلقت المدخل، مختتمًا حديثة بتساؤل: "هل وضحت الأمور؟". في السياق ذاته قام اليوم مجلس مدينة الدلنجات، بتوفير أتوبيسين للتلاميذ لنقلهم للمدرسة، وتم منعهم تماما من المرور من المكان الخطر، وتم إخطار جميع أولياء الأمور ومدير المدرسة، بأن هذا الطريق غير مخصص للمرور.

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