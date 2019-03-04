انت الان تتابع العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها في كفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عثر أهالي قرية بسيدى سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، على جثة لسيدة تدعى "إيمان م. ب."، وتبلغ من العمر 38 عامًا، بها العديد من الكدمات ومشنوقة داخل شقتها بكفر الشيخ. حيث تلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بعثور الأهالي على جثة لسيدة ثلاثينية مشنوقة وبها آثار كدمات متفرقة بالجسد داخل مسكنها بدائرة المركز، مع احتمالات بوجود شبهة جنائية.
انتقل على الفور الرائد حمدى أبو رية رئيس مباحث مركز سيدى سالم، إلى موقع البلاغ، وعدد من القيادات الأمنية بالبحث الجنائى، وأخطرت النيابة العامة التى استدعت مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين وجود شبهة جنائية.وامرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزى، ومنها إلى مشرحة مستشفى
انتقل على الفور الرائد حمدى أبو رية رئيس مباحث مركز سيدى سالم، إلى موقع البلاغ، وعدد من القيادات الأمنية بالبحث الجنائى، وأخطرت النيابة العامة التى استدعت مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين وجود شبهة جنائية.
وامرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزى، ومنها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لبيان سبب الوفاة وتشريح الجثة لمعرفة أسباب الكدمات التى توجد بالجثة وموعد الوفاة.
وكلف اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، والعمل على سرعة ضبط الجناة وعرضهم على النيابة العامة، وفى سبيل ذلك وجه بتوسيع دائرة الاشتباه دون استثناء.
وتقوم النيابة العامة الآن بالاستماع إلى أقوال ذويها، لمعرفة ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.