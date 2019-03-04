انت الان تتابع العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها في كفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عثر أهالي قرية بسيدى سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، على جثة لسيدة تدعى "إيمان م. ب."، وتبلغ من العمر 38 عامًا، بها العديد من الكدمات ومشنوقة داخل شقتها بكفر الشيخ. حيث تلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بعثور الأهالي على جثة لسيدة ثلاثينية مشنوقة وبها آثار كدمات متفرقة بالجسد داخل مسكنها بدائرة المركز، مع احتمالات بوجود شبهة جنائية.

انتقل على الفور الرائد حمدى أبو رية رئيس مباحث مركز سيدى سالم، إلى موقع البلاغ، وعدد من القيادات الأمنية بالبحث الجنائى، وأخطرت النيابة العامة التى استدعت مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين وجود شبهة جنائية.وامرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزى، ومنها إلى مشرحة مستشفى