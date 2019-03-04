شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 4 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق الأزهر الشريف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يعقد «رواق» الجامع الأزهر ندوة تحت عنوان «الشائعات وخطورتها على استقرار المجتمعات» يحاضر فيها، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على «الرواق»، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

تبدأ بعثة تجارية مصرية، زيارة لكازاخستان تستمر أربعة أيام تبحث خلالها مع المسؤولين هناك فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

تبدأ بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات المندوبين الدائمين برئاسة الصومال للتحضير لأعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ151 والمقرر أن تعقد بعد غد الأربعاء.

يعقد مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا مشتركا في تونس بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، وبدعوة منهما لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.

يلتقي رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف في العاصمة النمساوية فيينا.

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، أسبوع التعلم بالأجهزة المحمولة 2019 تحت شعار «دور الذكاء الاصطناعي في النهوض بالتعليم وتعزيزه».

ينطلق التدريب العسكري المشترك الجديد «دونج-مينج» بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليحل محل تدريبات فصل الربيع «العزم الرئيسي».

تستضيف وزارة النفط الكويتية وفدا روسيا لعقد اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

تنطلق فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» في دورته الثانية بعنوان (تطوير التعليم..التحديات وآفاق النجاح) الذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم» بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يشهد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، تسليم عقود ﻷصحاب ورش شق الثعبان، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.