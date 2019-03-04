شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم حزمة إجراءات للبطاطس الصيفى حول طرق التسميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الإجراءات الارشادية والتوصيات الفنية لمزراعى محصول البطاطس الصيفى خلال شهر مارس حول الطرق السليمة للممارسات الجيدة للزراعة سواء التسميد أو تجهيز الأرض ، ومكافحة آفات المحصول لزيادة الا نتاج .

وقال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لإدارة الخضر بمتابعة زراعات محصول البطاطس الصيفى ، وتقديم جهات الارشادات الفنية خلال شهر مارس ، لزيادة انتاج المحصول والمعروض من في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات ..

وكشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه ضمن برنامجها التوصيات الفنية الشهرية، تقديم حزمة من الارشادات الفنية لزراعات البطاطس منها إضافة الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية.

فضلا عن رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بإحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة بالإضافة الى رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بإحدى المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة .