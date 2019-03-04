الجيش الإسرائيلى: مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث بعد دهسهم جنودا بالضفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيين مشتبها بهم دهسوا بسيارتهم عددا من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين وإن القوات أطلقت النار على المهاجمين الثلاثة.
وأضاف الجيش في بيان أن اثنين من المهاجمين تم "تحييدهم" بعد أن "دهسوا عددا من الجنود" وأن ثالثا أصيب إصابة طفيفة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اثنين من المهاجمين قتلا.
ولم يعلق الجيش على حالة الجنود الذين دهستهم السيارة على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله الفلسطينية.
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