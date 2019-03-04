شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة لطلب حج القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلب على الشخص الراغب فى أداء الحج، إدراج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة" بطلب الحج. ولا يحق للحاج الفائز بالقرعة المطالبة بأية تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية، فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج. وتتلقى وزارة الداخلية طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام حتى يوم 7 مارس المقبل، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن.

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