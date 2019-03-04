"العليا للحج": 300 أتوبيس للعمل في "السياحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال مجدى شلبي رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الوزارة ستجري عمليات الفحص الكاملة على الأتوبيسات السياحية التي ستعمل في موسم الحج المرتقب بموديلات 2010، في محافظات القاهرة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والغردقة والإسكندرية، عقب القرعة الإلكترونية للحج.

وأوضح شلبي لـ"الخليج 365"، أن الوزارة زودت من عدد الأتوبيسات السياحية لتبلغ 300، بهدف تعزيز وتحديث الأسطول البري استعدادًا للحج السياحي، علمًا بأن الموسم يحتاج لـ267 أتوبيس، لكن جاء العدد أكثر من المطلوب تحسبًا لأي ظرف طارئ ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

وأكد رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، أن اللجنة العليا للحج والعمرة، وضعت في الضوابط الجديدة الخاصة بالحافلات السياحية لموسم الحج، ألا يقل الموديل الحافلة السياحية عن موديل 2010 بدلًا من 2009.

واشترطت ضوابط الحج السياحي التي اعتمدتها وزيرة السياحة، منتصف شهر يناير الماضي، أن يزود الأتوبيس السياحي بجهاز "G P S" ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر، وألا تزيد حمولته عن 40 راكبًا، وأن تكون رخصتة سارية حتى عودته للأراضي المصرية، وأن يتوافر عدد 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وأن يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل أتوبيس طوال مدة الرحلة.