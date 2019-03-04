انت الان تتابع حملة بوتفليقة: جمعنا 6 ملايين توقيع في 48 ولاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إنهم جمعوا توقيعات 19 ألفا و700 من المنتخبين على مستوى البرلمان والبلديات، و5ملايين و860 ألف توقيع من الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية في 48 ولاية، وأضاف في تصريحات عقب تلاوته لرسالة بوتفليقة للشعب الجزائري بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل: "شرفني الرئيس بوتفليقة بإدارة حملته الانتخابية وفوضني وفقا لقانون الانتخابات اليوم بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة".
وتابع :"رسالة الرئيس بوتفليقة للشعب واضحة، والقرارات الملموسة المذكورة في الرسالة واضحة". (تعرف على رسالة بوتفليقة للجزائريين)ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما
وتابع :"رسالة الرئيس بوتفليقة للشعب واضحة، والقرارات الملموسة المذكورة في الرسالة واضحة". (تعرف على رسالة بوتفليقة للجزائريين)
ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وكان زعلان قد وصل في الساعة السابعة من مساء اليوم، إلى مقر المجلس الدستوري بحي "بن عكنون" بالجزائر العاصمة، حيث قدم أوراق ترشح الرئيس بوتفليقة.
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