شكرا لقرائتكم خبر عن 10معلومات عن قضية "داعش حلوان" بعد تأييد السجن المشدد عشر سنوات للمتهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة النقض، أمس الأحد ، حكم نهائى وبات ضد 4 متهمين وجهت لهم اتهامات بالإنضام إلى داعش ، حيث أيدت المحكمة السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأربعة فى القضية المعروفة بالإنتماء إلى "داعش حلوان".

ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن القضية فى السطور القادمة:

1- 6 مايو 2016..محكمة جنايات القاهرة نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين.

2 - 17 سبتمبر 2016..حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية للنطق بالحكم

3 - نظرت المحكمة وقائع القضية على مدار 6 جلسات حتى أصدرت حكمها.

4 - 1 نوفمبر 2016..أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش بدائرة حلوان بالقاهرة.

5 - القضية تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة.

6 - وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

7 - من بين التهم، اعتناق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بسوريا وليبيا ، وتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات، تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية منهجا لها.

8 - أقام المتهمون الأربعة طعونا أمام محكمة النقض فى المواعيد القانونية المحددة وهى 60 يوما من تاريخ صدور حكم محكمة الجنايات.

9 - حددت المحكمة جلسة 3 مارس 2019 موعدا لنظر طعون المتهمين.

10- 3 مارس 2019 قررت المحكمة رفض طعونهم وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.