البابا تواضروس يترأس اليوم قداس رسامة كهنة جدد للخدمة بمصر والمهجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس رسامة آباء كهنة جدد للخدمة بمصر والمهجر، وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

تلقت الكاتدرائية تزكيات الإيبراشيات المختلفة لرسامة (تعيين) آباء كهنة بها، وبعد التشاور مع أعضاء المجمع المقدس وأساقفة الإيبراشيات المعنية، يرأس البابا اليوم طقس رسامة الآباء الكهنة وفقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس اليوم الاثنين ، الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا حيث تبدأ أيام الصوم دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، أن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة