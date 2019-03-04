تعرف على كيفية التقدم لمشروع "شارع 306" والمستندات المطلوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدد من محافظات الجمهورية افتتاح مشروع شارع 306 والذى يحتضن مشاريع الشباب، ويقدم الخليج 365 المعلومات الكاملة عن كيفية التقدم للمشروع. كيفية التقدم كيفية التقدم 1. يجب أن يتوافر فيك معايير القبول. 2. ملء استمارة التقديم على موقع المشروع " http://street306.com" 3. استلام رسالة القبول الالكترونية. 4. تجهيز المستندات المطلوبة. 5. التوجه إلى المقر المذكور في البريد الإلكتروني، ومعك نسخة من رسالة القبول الإلكترونية والمستندات المطلوبة. شروط التقديم شروط التقديم 1. أن تكون مصري الجنسية 2. أن تحمل بطاقة رقم قومى سارية 3. أن يكون سجلك الجنائي نظيفًا 4. ألا يقل عمرك عن 16 سنة 5. أن تكون حاصلاً على مؤهل عالي أو متوسط المستندات المطلوبة المستندات المطلوبة 1. صورة بطاقة الرقم القومي السارية والأصل للاطلاع. 2. فاتورة كهرباء أو غاز باسم المتقدم او أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في حالة اختلاف العنوان عن البطاقة "مع إثبات لدرجة القرابة". 3. شهادة حديثة للحالة الجنائية. 4. شهادة صحية حديثة من جهة معتمدة. 5. صورة للشهادة الدراسية والأصل للإطلاع. 6. صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية "في حالة وجود عمل قائم والأصل للإطلاع". 7. بيان الموقف التأمينى. 8. شهادة معتمدة لذوي الاحتياجات الخاصة "إن كان". 9. صورة شهادة الموقف من تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة الاجتماعية والأصل للإطلاع 10. وصف تفصيلي لنوع النشاط وقائمة الطعام "مع صور فوتوغرافية للوحدة." إن كان". 11. عدد 2 صورة شخصية حديثة. 12. أن يكون لديك شهادة من وزارة الصحة والسكان بالخلو من تعاطى المخدرات والمنشطات.

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