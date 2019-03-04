شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أبناؤنا بالخارج سفير للسياحة.. وبرامج مشتركة لزيارة معالمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن المصريين فى الخارج عنصر مهم فى الترويج للسياحة المصرية فى الخارج فهم خير سفير للحديث عن السياحة المصرية سواء مع جيرانهم أو أصدقائهم فى الخارج .

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تسعى لعمل مشترك مع وزارة السياحة وإعداد برامج مشتركة خاصة للمصريين فى الخارج لزيارة معالم مصر للترويج للسياحة المصرية .

وعن دور الجاليات وأبناء الوطن فى الخارج فى الترويج للسياحة المصرية ، قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أنه يحرص كل عام على زيارة المعالم السياحية بمصر رغم ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران ، وزيارة المعالم السياحية التى تأتى فى مقدمتها الأهرامات والأماكن السياحية بقلب القاهرة منها خان الخليلى والحسين وغيرها .

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنهم فور عودتهم لمكان إقامتهم فى الخارج يتحدثون عن المعالم السياحية فى وطنهم الأم ومدى الأمن والأمان الذى تنعم به مصر لتصحيح الصورة المغلوطة عن الوضع فى مصر، لافتا إلى أنه يحرص على اصطحاب الأسرة والأبناء الذين يمثلون خير سفير للترويج للسياحة المصرية والتحدث مع أصدقائهم بالمجتمع الألمانى .

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على دور أبناء الجيل الثانى والثالث فى الترويج للسياحة المصرية وضرورة عمل برامج سياحية لهم بوطنهم فهم خير سفراء للترويج لمعالم وطنهم السياحية .

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إلى ضرورة أن تتواصل مكاتب وزارة السياحة بالخارج مع أبناء الجاليات المصرية فى الخارج وإمدادهم بمعلومات وبرامج وثائقية عن المعالم السياحية فى مصر لينشروها بين جيرانهم وأصدقائهم من الأجانب .