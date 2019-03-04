أخبار مصر | برلماني يتقدم بمشروع قانون لاستغلال السجناء في تعمير الصحراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بمشروع قانون لاستغلال السجناء في تعمير الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون الأمن الغذائي بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها وتحويلها إلى قرية يقيم بها المساجين، مما يعيد بالخير على الوطن.

وأشار "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إلى أن هذا المشروع سيطبق على السجناء الذين لا يمثلون تهديدًا على الأمن القومي المصري من خلال استغلالهم في تعمير الصحراء وإنشاء قرى صغيرة يتم تعميرها في الصحراء.