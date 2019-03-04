أخبار مصر | "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. مشروع قانون حول مُلاحقة مُروجي الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. مشروع قانون حول مُلاحقة مُروجي الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*برلمانية تتقدم بمشروع قانون حول مُلاحقة مُروجي الشائعات



قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها ستنتهي خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع.



وأضافت فيهم، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة، على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها، مُشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، تواصل نشر أفكارها المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كتائبها الإلكترونية، حيث عملت الإخوان على تحويل السوشيال ميديا إلى منصات عنف وإرهاب، كما أنها اتخذت كل صور الإرهاب المتعارف عليها وطبقتها على أرض الواقع، وازداد مؤشر صناعة الإرهاب لها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ووظَّفت آليات التواصل الاجتماعي لحسابها.



وتابعت: "أن الجماعة الإرهابية جنَّدت الآلاف من الكتائب الإلكترونية الإرهابية في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة إنشاء حالة من الفوضى والتشكيك، ونشر الفتن والصراع، وإثارة الرأي العام، فكل إنجاز يتحقق، أو قرار يُتخذ، تجد أمامه الكثير من الشائعات والادعاءات والإساءات"، موضحة أن الكتائب خلقت حالة من الاحتقان والتشتيت والفُرقة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وحرب الشائعات الشرسة التي تختلقها هذه الكتائب الإلكترونية الإخوانية الإرهابية تستهدف الإنسان معنويًّا من حيث عمقه وعطاؤه وقِيَمُه وانتماؤه، وهذا الاستهداف أشد ضراوةً من الاستهداف المادي لجسد الإنسان، وأكد المرصد أن أفراد هذه الكتائب مجرمون في حق دينهم ومجتمعهم وأمَّتهم".



وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرًا للقضاء على هذه الكتائب التي تروج للشائعات وتنشر الإساءات وتحاسب مرتكبيها حسابًا عسيرًا. وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرًا للقضاء على هذه الكتائب التي تروج للشائعات وتنشر الإساءات وتحاسب مرتكبيها حسابًا عسيرًا. *برلماني: قطاع الزراعة في مصر يستهلك نحو 80% من الموارد المائية

قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة تهدف لتوعية فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات وإلقاء المخلفات والقمامة وتعظيم الاستفادة منها ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.



وأضاف قلدس، أن قطاع الزراعة فى مصر يستهلك حوالى 80% من الموارد المائية وأصبحت هناك ضرورة حتمية لتطوير نظم الري في الأراضى القديمة والدلتا وتنفيذ تكنولوجيات جديدة فى الرى وتدريب المهندسين الزراعيين على هذه الأساليب، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها بالمنشآت العامة، مشيرًا إلى أن معظم فاقد المياه يتركز فى المصالح الحكومية والمدارس وبعض المساجد، بالإضافة الى البنية التحتية المائية الفقيرة، وغياب الصيانة الدورية فى هذه المنشآت والذى ساهم بدوره فى زيادة الكميات المهدرة. وأضاف قلدس، أن قطاع الزراعة فى مصر يستهلك حوالى 80% من الموارد المائية وأصبحت هناك ضرورة حتمية لتطوير نظم الري في الأراضى القديمة والدلتا وتنفيذ تكنولوجيات جديدة فى الرى وتدريب المهندسين الزراعيين على هذه الأساليب، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها بالمنشآت العامة، مشيرًا إلى أن معظم فاقد المياه يتركز فى المصالح الحكومية والمدارس وبعض المساجد، بالإضافة الى البنية التحتية المائية الفقيرة، وغياب الصيانة الدورية فى هذه المنشآت والذى ساهم بدوره فى زيادة الكميات المهدرة. *برلمانية عن وجود 15 امرأة بهيئة كبار العلماء: "مُقترح ليس بضغينة"

أيدت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، اقتراح النائب محمد فؤاد، بشأن وجود 15 امرأة في هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قائلة:"خطوة جيدة وهامة للغاية لتمكين المرأة في المجتمع المصري بكافة المجالات".



وقالت مي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن هناك العديد من السيدات المصريات علماء في الفتوى والشريعية وأبرزهم كل من النائبة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، أستاذ الفلسفة والعقيدة، وكذلك النائبة مهجة غالب عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، مُؤكدة أن خطوة وجود 15 امرأة في هيئة كبار العلماء ستساهم بكل تأكيد في خلق آلية للتواصل من السيدات ومؤسسة الأزهر الشريف أكثر مما عليه الآن، مُشيرة إلى أن هناك أمور بالنسبة للسيدات قد تحتاج لرؤية ووجهة نظر سيدات مثلها في قضايا تتعلق بالمرأة.



وأكدت النائبة البرلمانية، أن طبيعة المرأة خجولة بشكل عام وحين تحتكم أو تريد إجابة عن مسألة مُتعلقة بالفقه فالأقرب إليها لفهم وجهة نظرها سيدة مثلها بدلًا من الرجال، مُستشهدة بزوجات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حين كانوا يجتمعوا مع السيدات ويتناقشوا في أمورهم الشخصية، مُذكرة أنه لا يوجد أي "ضغينة" من وجود سيدات بهيئة كبار العلماء إطلاقًا. وأكدت النائبة البرلمانية، أن طبيعة المرأة خجولة بشكل عام وحين تحتكم أو تريد إجابة عن مسألة مُتعلقة بالفقه فالأقرب إليها لفهم وجهة نظرها سيدة مثلها بدلًا من الرجال، مُستشهدة بزوجات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حين كانوا يجتمعوا مع السيدات ويتناقشوا في أمورهم الشخصية، مُذكرة أنه لا يوجد أي "ضغينة" من وجود سيدات بهيئة كبار العلماء إطلاقًا. *رئيس "سياحة النواب": قطاع الطيران المدني وصل للعالمية بإشادات بريطانية

وجه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التهنئة للفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على خطاب الشكر الذي تلقته شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من الخطوط الملكية البريطانية، والذي أشادت فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية التى أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع قبل الماضي.



وأشار "صدقي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا الخطاب جاء من دولة كبيرة في حجم ومكانة بريطانيا، وهو ما يعتبر بمثابة دليل قاطع وشهادة بريطانية على وصول قطاع الطيران المدني المصرى إلى العالمية، متوجهًا بالشكر للفريق يونس المصري، ولجميع القيادات والعاملين بهذا القطاع المهم.



وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني بمصر يشهد مرحلة جديدة من التطوير والتحديث المستمرين بقيادة الفريق يونس المصرى مما كان له اثاره الإيجابية الكبيرة على تشجيع وجذب السياحة العالمية لمصر خاصة بعد وجود خطوط جديدة لشركة مصر للطيران ربطت بين مصر وعدد كبير من دول العالم.