شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لأئمة الأقصر عن مخاطر الإدمان وطرق مواجهتها بأساليب علمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة الأقصر اليوم الاثنين بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى ، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية، وذلك فى إطار مبادرة "وطن بلا إدمان" التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

يحاضر فى الندوة أساتذة متخصصون في علم الاجتماع ، والطب النفسي ، والطب الشرعي ، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان ، ويشارك فيها 150 إماما.