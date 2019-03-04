أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الإثنين.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الإثنين.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة، والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 12 21

طنطا 12 20

دمنهور 10 20

الإسكندرية 09 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

السلوم 08 19

سيوة 07 21

بورسعيد 10 20

دمياط 10 18

الزقازيق 11 19

الاسماعلية 10 21

السويس 11 19

العريش 07 21

رفح 07 19

رأس سدر 09 21

نخل 02 20

نويبع 13 21

طابا 08 22

كاترين 02 13

الطور 09 23

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 10 23

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 09 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 22

سوهاج 07 22

قنا 08 24

الأقصر 07 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 05 24

شلاتين 14 24

ابو رماد 14 24

راس حدربة 14 23

حلايب 16 22