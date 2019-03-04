شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر في المنصورة بعد تصاعد دخان من مجمع المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الذعر في مدينة المنصورة، منتصف ليل الأحد، بعد تصاعد ألسنة دخان من داخل مجمع المحاكم، واستنفار قوات التأمين مع قوات الحماية المدنية تحسبا لأي طارئ.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة مجمع المحاكم بتصاعد دخان داخل مجمع المحاكم، وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المجمع، وتبين اشتعال مجموعة من الأوراق والنفايات.

وقال مصدر أمني إن أحد العمال أشعل النار في كمية من الورق والقمامة في الطرقة المؤدية لقاعة المحكمة بدلا من التخلص منها خارج المحكمة، ما تسبب في انبعاث الدخان وإثارة القلق بين المواطنين.