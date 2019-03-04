شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر في المنصورة بعد تصاعد دخان من مجمع المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سادت حالة من الذعر في مدينة المنصورة، منتصف ليل الأحد، بعد تصاعد ألسنة دخان من داخل مجمع المحاكم، واستنفار قوات التأمين مع قوات الحماية المدنية تحسبا لأي طارئ.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة مجمع المحاكم بتصاعد دخان داخل مجمع المحاكم، وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المجمع، وتبين اشتعال مجموعة من الأوراق والنفايات.
وقال مصدر أمني إن أحد العمال أشعل النار في كمية من الورق والقمامة في الطرقة المؤدية لقاعة المحكمة بدلا من التخلص منها خارج المحكمة، ما تسبب في انبعاث الدخان وإثارة القلق بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ذعر في المنصورة بعد تصاعد دخان من مجمع المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.