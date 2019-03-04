شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: "شعاع" تتولى قراءة العدادات بجميع أنحاء الجمهورية نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم التوسع لشركة شعاع المسئولة عن أخذ قراءة العدادات لتشمل جميع أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالي ، موكدا أن الشركة أثبتت نجاحها فى الـ6 قطاعات التى بدأت العمل بهم منذ أكثر من عام.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التعاقد مع شركة شعاع يمكن الوزارة من تسجيل قراءات فعلية تعبر عن استهلاك المواطنين، خاصة وأن الخطأ فى أى قراءة تسجلها الشركة تحملها خصومات كبيرة من قيمة التعاقد و فصل الموظف المسؤول عن أخذ القراءة.

و أشار المصدر ، إلى أن تعميم تجربة شركة شعاع ياتى فى إطار خطة الوزارة لحل مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء الخاطئة لحين الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية إلى آخرى مسبوقة الدفع.