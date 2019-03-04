شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمريكا تدمج قنصليتها بالقدس مع السفارة فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل اليوم الاثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية. وكان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه في أكتوبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكان متوقعا على نطاق واسع في أوائل مارس. وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.

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