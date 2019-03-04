شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أدخنة من مجمع محاكم المنصورة بسبب إشعال عامل النار فى أوراق قديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الهلع بين أفراد أمن مجمع محاكم المنصورة، قبل قليل، بعد انتشار بعض الأدخنة من الدور الثاني بالمجمع.
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من أمن مجمع محاكم المنصورة بتصاعج دخان من الدور الثاني بالمجمع.
على الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وكشفت المعاينة قيام عامل النظافة بالمحكمة، بجمع بعض الأوراق القديمة، والتخلص منها بإشعال النار، وهو ما تسبب فى انتشار الدخان بالمكان، وتبين عدم وجود أي خسائر مادية أو بشرية، وتم إطفاء الأوراق المشتعلة، وجار تحرير محضر بالواقعة،
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