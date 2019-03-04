شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ غدا صرف معاشات مارس من بنك ناصر ومكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من غدا الثلاثاء 5 مارس، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس ، اعتبارًا من الجمعة الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 مارس ، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من غدا الثلاثاء 5 مارس.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 مارس .