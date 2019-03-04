مصر | ربة منزل توهم زوجها بأنها "ملبوسة" من الجن لتمارس الرزيلة مع المعالج الروحاني المزيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربة منزل توهم زوجها بأنها "ملبوسة" من الجن لتمارس الرزيلة مع المعالج الروحاني المزيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم زوج بلاغًا ضد زوجته يتهمها بممارسة الرزيلة مع أحد الأشخاص على فراش الزوجية، بعدما أوهمته أنها "ملبوسة" من الجن، وأن هذا الشخص قادر على إخراج الجن.

ونجح هذا الشخص في إقناع الأسرة بأنه عالم روحانيات يستطيع طرد “الأرواح الشريرة” منهم، ولكن في النهاية تبين بأن هذا كله عبارة عن حيلة اتفق على تنفيذها مع الزوجة لتهيئ له ارتكاب الرذيلة.

وكان الزوج قد قدم بلاغ ضد زوجته المدعوة “ف.ف”، 30 سنة، ربة المنزل، والتي قالت له بأنها مريضة وتعاني من مس الجن، وإن هذا الشخص سيعالجها، حتى مارسا الرذيلة معًا.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة من أجل التحقيق فيه.