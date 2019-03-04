انت الان تتابع تشكيل لجنة فنية من القوات المسلحة لمعاينة محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمر النائب العام، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة فنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف على التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر الذي أسفر عن مقتل 23 شحصا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى استدعاء رئيس هيئة السكة الحديد ومديري التشغيل بالورش والمدير المسؤول عن عمليات المناورات للجرارات، لسؤالهم على سبيل الاستدلال في الحادث، واستيضاح كيفية عمل المناورات وآلية خروج الجرارات من الورش، وذلك تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم الإهمال الجسيم والقتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.ارتفاع وفيات حادث محطة مصر إلى 23 شخصاوكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر في أثناء سير الأول إلى مكان التخزين، ودوران