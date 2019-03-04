البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا

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أرشيفية
في إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة، لتنفيذ المهام القتالية المختلفة وفقا لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة، تنفذ القوتان البحريتان المصرية والفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا بالمياه الإقليمية المصرية، تشارك فيه تشكيلات من الوحدات البحرية التابعة للأسطولين الشمالى والجنوبى من بينها حاملتا المروحيات المصرية من طراز ميسترال "أنور السادات وجمال عبد الناصر"، وحاملة المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال "تونير"، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ المصرية والفرنسية.
وتشارك في التدريبات أيضًا، مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وبمشاركة عناصر المشاة الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية، إضافةً إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية. يتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، التى تأتى في إطار علاقات التعاون العسكرى وتبادل
وتشارك في التدريبات أيضًا، مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وبمشاركة عناصر المشاة الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية، إضافةً إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية.
يتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، التى تأتى في إطار علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية.
ووصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز "رافال" الفرنسية، للمشاركة في تنفيذ تدريب جوى مشترك، يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية. وبدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران، لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة. (المزيد)
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