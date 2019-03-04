شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمع الكنائس الشرقية يختتم احتفالية المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس والسلطان الكامل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎اختتم الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، احتفالية الذكرى المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس الأسيزي بالسلطان الكامل الأيوبي، مساء الأحد.

شارك في الاحتفالية المونسينيور برونو موزارو، القاصد الرسولي في مصر، وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس الرهبان الفرنسيسكان، الأب مايكل بري، والأب كمال لبيب، رئيس الرهبان الفرنسيسكان في مصر، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والسفير الإيطالي بالقاهرة، جامباولو كانتيتي.

Advertisements

وقال الكاردينال ساندري إن نموذج القديس فرنسيس هو مثال حقيقي للقداسة، فهو اختار الفقر بكامل ارادته، وقرر أن يخدم البسطاء والفقراء، مضيفًا أنه «جاء ممثلا عن قداسة البابا فرنسيس الذي يحمل اسم القديس العظيم فرنسيس الأسيزي للمشاركة في الاحتفال بمرور 800 عام على لقائه بالسلطان الكامل، وهو حوار يؤكد قوة الحوار المسيحي الإسلامي».

من جهتها، قالت الوزيرة نبيلة مكرم إنها مكلفة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور هذه الاحتفالية التاريخية، وأنها تعلمت في مدارس الفرنسيسكان للراهبات، مضيفة: «القديس فرنسيس علمنا الكثير حول قبول الآخر والعيش بسلام، ولقاء القديس فرنسيس مع الملك الكامل هو تجسيد للحوار المسيحي الإسلامي».

تابعت: «حضرت لقاء البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر في الإمارات أثناء توقيع وثيقة التسامح، وكنت أشعر بالسعادة والفخر للمشاركة في هذا الحدث العظيم»، مؤكدة أن «رسالة الفرنسيسكان هي رسالة مواطنة، والرهبنة تقدم العديد من الخدمات في المجتمع المصري».

رئيس مجمع الكنائس الشرقية يختتم احتفالية المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس والسلطان الكامل

رئيس مجمع الكنائس الشرقية يختتم احتفالية المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس والسلطان الكامل

رئيس مجمع الكنائس الشرقية يختتم احتفالية المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس والسلطان الكامل