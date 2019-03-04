شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير أولى رحلاتها لنقل 13 ألف معتمر فلسطينى للسعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية على متنها 250 معتمرا فلسطينيا، ضمن خط جوي يستمر حتى 5 يونيو القادم لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني على متن 56 رحلة جوية.

وأعلنت شركة مصر للطيران، عن تنظيم 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع، لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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تجدر الاشارة، إلى أن السلطات فى مصر وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمر على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران.