رئيس "الطب البيطري" يوضح تفاصيل النوع الجديد لأنفلونزا الطيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة خدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن فيروس "h5n2" الذي أعلنت وزارة الزراعة عن اكتشافه اليوم ليس عترة جديدة بل هو مزيج بين فيروس "h5" المعروف باسم أنفلونزا الطيور مع نتاج فيرس آخر هو "n2".

وأضاف عبدالحكيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الطائر يتعرض للإصابة من الفيروسين معًا، وخطورة المرض تأتي في أن الطائر لا يظهر عليه آثار المرض أو الفيروس، موضحًا أن الطريقة الوحيدة المتعارف عليها لاكتشاف "البط" المصاب عن طريق أخذ عينات منه.

وأوضح أن هيئة الخدمات البيطرية قامت بعمليات التحصين المطلوبة وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى لدى مدريات الطب البيطري بالمحافظات لتلقي سرعة الشكاوي وتنفيذ برامج التخلص الآمن للطيور المصابة، مضيفا أن الهيئة مازلت تتابع آثار المصل ودرجة فعاليته.

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وناشد رئيس هيئة خدمات الطب البيطري، المربين بضرورة توخي الحذر والحرص من خلال إلتزامهم بسحب العينات المطلوبة من الطيور المتوجدة بالمزارع ومربي البيوت، تفاديًا لانتشار الفيروس.

كان الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، رفعت تقريرا مفصلا إلى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، بشأن اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور وإجراءات التصدي له.

وكشفت محرز عن نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور"h5n2" نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه في إحدى مزارع "البط" التي لا تطبق الأمان الحيوي، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.