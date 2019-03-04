أخبار مصر | اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بحلوان لمدة 12 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بحلوان لمدة 12 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق، عزبة الوالدة، الزلزال، تعاونية منشية عين حلوان، منطقة عين حلوان، اليوم الإثنين، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، في بيان رسمي أصدرته، بأنه نتيجة لأعمال الطريق الدائري الأوسطي، الذي يستلزم معه تحويل مسار خط 1000مم، المتعارض مع قواعد الكوبري، بجوار محطة شمال حلوان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، تتواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حالة الرغبة في طلبها، يكون من خلال الخط الساخن برقم 125، من التليفون الأرضي.