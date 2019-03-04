دفاع وهجوم.. الرافال في تدريب مصري فرنسي مشترك

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فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز "رافال" الفرنسية، للمشاركة في تنفيذ تدريب جوى مشترك، يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية. وبدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران، لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة. واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوى المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية.
وتضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية، ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها. وأشاد الجانب الفرنسى، بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فنى وعملى راقى على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات
وتضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية، ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.
وأشاد الجانب الفرنسى، بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فنى وعملى راقى على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسى.
يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام، بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وحضر مراحل التدريب قائد القوات الجوية المصرية ونائب السفير الفرنسى والملحق العسكرى الفرنسى.
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