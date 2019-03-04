شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر: الفاتيكان ساعد على إظهار «مصر الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء ممثل بابا الفاتيكان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد إيمان الرئيس بما يقوله بشأن الدعوة لوطن واحد والتعايش السلمي.

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وأضافت «عازر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن «الفاتيكان ساعد على إظهار حالة مصر الآمنة بزيارته لنا والتجول على أرضها والإقامة عدة أيام».

وأشارت «عازر» إلى أن الرئيس السيسي في خطاباته هناك 3 ثوابت يبني عليها كلامه، هي التعايش ونبذ الخلافات والتسامح الديني.