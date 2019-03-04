شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر: الفاتيكان ساعد على إظهار «مصر الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء ممثل بابا الفاتيكان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد إيمان الرئيس بما يقوله بشأن الدعوة لوطن واحد والتعايش السلمي.
وأضافت «عازر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن «الفاتيكان ساعد على إظهار حالة مصر الآمنة بزيارته لنا والتجول على أرضها والإقامة عدة أيام».
وأشارت «عازر» إلى أن الرئيس السيسي في خطاباته هناك 3 ثوابت يبني عليها كلامه، هي التعايش ونبذ الخلافات والتسامح الديني.
كانت هذه تفاصيل خبر مارجريت عازر: الفاتيكان ساعد على إظهار «مصر الآمنة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.