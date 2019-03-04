شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إخواني منشق يكشف كواليس انضمام أبو تريكة للجماعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، أن محمد أبو تريكة، لاعب كرة القدم، ضمن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وعضو منتنظم بالجماعة.

وأضاف «ربيع»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العضو المنتظم بالإخوان لا يدخل ضمن الجماعة بسهولة.

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وأكد القيادي المنشق أن محمد أبوتريكة يعلم جيدًا أنه مدان، موضحًا أن عصام العريان في عام 2003 تم إنشاء لجنة الصفوة والمحبين في الجيزة وكانت تضم ثلاثة أفراد حلمي الجزار وعمرو خالد وإبراهيم ربيع، وجاء إليهم عصام العريان وكشف أن هناك لاعب كرة قدم اسمه محمد أبوتريكة يلعب في الترسانة «مربيه على إيده»، وطالبهم بالتعامل معه لأنهم مختصين بالتعامل مع صفوة المجتمع، على حد قوله.

وذكر أن «العريان طلب منهم بصنع نجومية محمد أبوتريكة من خلال انتقاله من الترسانة إلى الأهلي، ووقت اللزوم يجمع شعبية حوله ويتم الضغط من خلاله، وطالبو محمد أبوتريكة زيادة نجوميته ووقت اللزوم سيتم اللجوء إليه، ثم ظهر في اعتصام رابعة وانتخابات محمد مرسي»، واصفا أبوتريكة بأنه أخواني محنط، وفقا لتصريحاته.