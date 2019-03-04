شكرا لقرائتكم خبر عن سامي عبدالعزيز بعد شائعة وزير النقل: الإعلاميون بقوا يستسهلوا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، على التغريدة الكاذبة التي تناولتها البرامج بشأن تسمية وزير جديد للنقل، ثبت أنه متوفى، قائلا: «إعلامنا يعتمد على الاستسهال، واتكشفنا أمام نفسنا».
وقال «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، إن «الإعلاميين الآن بيستسهلوا في نقل الأخبار، وبيعتمدوا على السوشيال ميديا مع الأسف كمصدر».
وأضاف «عبدالعزيز»: «الإرهاب في هذا الزمن ليس قنبلة ولا صاروخ ولكن الإرهاب الفكري والنفسي والأمن النفسي، بالتراكم يبدأ المجتمع المصري يهتز من الداخل».
وتابع: «بعد أحكام الإعدامات حدث إرهاب للمجتمع المصري، عبر نشر أخبار مجهلة المصدر وغير معلومة من أين جاءت».
وواصل: «النهارده الإعلام المصري يعتمد على الاستسهال، تغريدة وزير النقل كشفتنا أمام نفسنا».
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