شكرا لقرائتكم خبر عن سامي عبدالعزيز بعد شائعة وزير النقل: الإعلاميون بقوا يستسهلوا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، على التغريدة الكاذبة التي تناولتها البرامج بشأن تسمية وزير جديد للنقل، ثبت أنه متوفى، قائلا: «إعلامنا يعتمد على الاستسهال، واتكشفنا أمام نفسنا».

وقال «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، إن «الإعلاميين الآن بيستسهلوا في نقل الأخبار، وبيعتمدوا على السوشيال ميديا مع الأسف كمصدر».

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وأضاف «عبدالعزيز»: «الإرهاب في هذا الزمن ليس قنبلة ولا صاروخ ولكن الإرهاب الفكري والنفسي والأمن النفسي، بالتراكم يبدأ المجتمع المصري يهتز من الداخل».

وتابع: «بعد أحكام الإعدامات حدث إرهاب للمجتمع المصري، عبر نشر أخبار مجهلة المصدر وغير معلومة من أين جاءت».

وواصل: «النهارده الإعلام المصري يعتمد على الاستسهال، تغريدة وزير النقل كشفتنا أمام نفسنا».