شكرا لقرائتكم خبر عن نصر سالم: مصر نجحت في تنويع مصادر التسليح بالقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مصر نجحت في تنويع مصادر التسليح بالقوات المسلحة، بما يضمن الحفاظ على قوتنا العسكرية.

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، مساء الأحد، أن فرنسا مهتمة جدا بمعرفة ماذا أضافت مصر لسلاح الرافال الذي اشتريناه منهم.

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وأكد الخبير العسكري أن التدريب المشترك بين مصر وفرنسا هدفه الأساسي أن يعرف الجانب الفرنسي رأينا كمصريين في أسلحتهم.

ووصل تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز «رافال» الفرنسية، إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، للمشاركة في تنفيذ تدريب جوى مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية.

وبدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران، وذلك لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين.

وأجرت القوات العديد من طلعات القتال الجوى المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.