شكرا لقرائتكم خبر عن إخواني منشق: الديمقراطية كُفر في نظر الجماعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، أسباب انفصاله عن الجماعة الإرهابية.

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وقال «البشبيشي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «انفصلت عن الإخوان عام 2012 بعد وصولهم إلى الحكم، حيث وجدتهم يريدون خطف مصر بتاريخها وهويتها المدنية إلى تنظيم الإخوان»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية مكنوا عناصر محدودي الثقافة تابعة لهم من قيادة النقابات العمالية والجماعات الخيرية بعد وصولها إلى الحكم.

وتابع القيادي الإخواني المنشق قائلا إن «مكتب الإرشاد بقيادة خيرت الشاطر، كان المسؤول عن إدارة البلاد، ولم يكن لمحمد مرسي أي دور»، لافتا إلى أنه تعرض لتحقيقات من قبل جماعة الإخوان بعد توجيه انتقادات عدة لها.

وذكر أن «الديمقراطية بالنسبة للإخوان كفر، وفقا لكلام حسن البنا وسيد قطب وحديثهم عن تداول السلطة تقية»، مؤكدا أن خطر الإخوان على مصر أكبر من الصهاينة.