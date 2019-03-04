شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: شائعة وزير النقل الجديد جرس إنذار للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما أثير من شائعات خلال الساعات الماضية، بشأن تسمية وزير نقل جديد، جرس إنذار للجميع لتحري الدقة والابتعاد عن الشائعات.

وقال «يونس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إن «الجماعات الإرهابية وأهل الشر يستهدفون الدولة المصرية في إنجازاتها، ويقومون ببث مئات الشائعات يوميا بهدف زعزعة الاستقرار الذي تشهده مصر».

وأشار المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه يجب استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للدولة، والابتعاد عما يتم نشره عبر السوشيال ميديا، والتي تستهدف الدولة المصرية في المرحلة الحالية.