شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 4/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وتظهر السُحُب المنخفضة عموماً ويُحتمل هُطول زخات محليّة خفيفة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموجز (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

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ليلاً: تكون الأجواء باردة في عموم المناطق، وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زحات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.