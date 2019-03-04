أكبر مستثمر لبناني في مصر يقترح إقامة منطقة صناعية على غرار الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قال شارل خوري، أكبر مستثمر لبناني في مصر، أن مصر بها العديد من المميزات الجاذبة للاستثمار بالفعل وعلى رأسها وفرة اليد العاملة بتكلفة منخفضة.
وأضاف خوري، خلال كلمته في الملتقى المصري اللبناني الذي عقد اليوم الأحد، "أن مصر ولبنان يمكنهما تحقيق التكامل الصناعي نظرا لتوافر يد عاملة أكثر تنافسية في السوق المصري في الوقت الذي لا تتخطى عدد العمالة في لبنان حاجز المليون.
واقترح خوري، إقامة منطقة صناعية متخصصة لبنانية في مصر على غرار المنطقة الصناعية الروسية على أن تضم هذه المنطقة العديد من المصارف لتوفير التمويل للصناعات المصرية اللبنانية المشتركة.
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