محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.
ويشارك في الأمسية كل من الشاعرات شرين العدوي، عبير زكي، حنان شاهين، حبيبة الزين، مع الشاعر الكبير محمد الشهاوي وعازف البيانو صلاح الدين عبد الله، وتديرها الإعلامية جيهان الريدي.
يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال يقام في الثامن من شهر مارس كل عام ، وخلاله يتم استعراض الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء ، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا يحصلن على إجازة في هذا اليوم الذى جاء نتيجة لأول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطى العالمى فى باريس عام 1945 رغم أن بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوبرا تنظم أمسية ثقافية احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.