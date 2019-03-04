وزيرة البيئة تتفقد أوضاع مصنع سكر كوم أمبو بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، يرافقها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أقسام مصانع السكر بكوم أمبو- في ختام زيارتها للمحافظة اليوم الأحد - للإطمئنان على الأوضاع البيئية داخل المصنع.

وأكد مدير المصنع المهندس محمد عبده، أن الإنتاج اليومي للمصانع يبلغ 1500 طن سكر، حيث يتم عصر حوالي 15 طن يومياً من محصول قصب السكر لتساهم مصانع السكر التي تعد من أقدم وأهم القلاع الصناعية بأسوان في توفير تلك السلعة الاستراتيجية.

وأوضح أنه في الفترة الأخيرة جرى إنشاء "مرجل بخاري" جديد صديق للبيئة ( تكوما ) لمصنع سكر كوم أمبو بطاقة 120 طن بخار/ ساعة وهو ما يعادل طاقة 6 من المراجل القديمة الموجودة بالمصنع، كما أنه يضم وحدة لمعالجة الصرف الصناعي بطاقة 50 م3/ يوميًا.

وتابع أنه "جرى تنفيذ أعمال تطوير داخل مصنع الخشب الحبيبي لتوفيق أوضاعه البيئية من خلال استبدال فلتر مصنع الخشب الحبيبي القديم بفلتر جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه وبطاقة تشغيل تصل إلى 70 ألف م3 هواء / ساعة، خاصة أن المصنع ينتج 80 طن يومياً من أنواع الخشب الحبيبي المختلفة".