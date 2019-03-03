أخبار مصر | في إطار توصيات 'طنجة التشاوري'.. 'المؤتمر' يدرس نقل تجربة الصناعات التقليدية لمصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في إطار توصيات 'طنجة التشاوري'.. 'المؤتمر' يدرس نقل تجربة الصناعات التقليدية لمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حزب المؤتمر، بوفد رفيع المستوى يترأسه الربان عمر صميدة، وعضوية جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، في اللقاء التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا، الذي عقد في مدينة طنجة المغربية، بناءا على دعوة حزب الأصالة والمعاصرة، ويرأسه حكيم بن سماش، رئيس مجلس المستشارين "الغرفة الثانية للبرلمان".

وقال جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الزيارة شملت أيضًا لقاء بعض الشخصيات المسئولة بوزارة الصناعة التقليدية على رأسهم، حسن الشويخ مدير التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين، واكريم سعيد رئيس قسم التكوين بالتدرج المهني للصناع التقليديين، وسندس السياري رئيس مصلحة الهندسة البيداغوجية "هندسة مناهج التدريب"، ولذلك لنقل تجربة الصناعات التقليدية وتنميتها في المغرب لمصر، عن طريق التأكيد على الهوية في الاحتفاظ بالصناعات من الانقراض.

وأضاف "سيف" في تصريحات صحفية، أن هذه الفكرة تدعم قطاعي السياحة، والدخل القومي، مشيرًا إلى قيام المغرب بتنمية هذه الصناعات، ما مكنها الآن من التصدير للخارج.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الجهات الحكومية المغربية توفر لهذه الصناعات التدريب، وعنصر التشغيل، والدعم اللوجستي والتسويق الداخلي والخارجي أيضًا، ما يحافظ على الهوية، ونحن نسعى إلى نقل الفكرة بالتفصيل لمصر، ما يخلق مناخ جديد يحافظ على هذه الصناعات من جهة، ويدفع عجلة الاقتصاد القومي إلى الأمام من جهة أخرى.