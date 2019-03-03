أخبار مصر | ماذا يجب على الصحفي فعله حال استبعاده من المستحقين للتموين؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يجب على الصحفي فعله حال استبعاده من المستحقين للتموين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حماد الرمحي المشرف على غرفة تلقي طلبات التموين بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة "تحت السن"، إن عشرات الشكاوى والاستغاثات وصلت الغرفة، من الزملاء الصحفيين؛ بسبب وقف بطاقة تموين الأسرة، ووصولهم رسالة مفادها: "سيتم وقف بطاقة التموين الخاصة بك في إبريل القادم بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن معظم أصحاب الشكاوى أكدوا أن استهلاكهم للكهرباء لا يتعدى 100 جنيه شهريًا، كما أكد الآخرون أنهم لا يملكون عدادات كهرباء من الأساس، وأنهم يقيمون في منزل الأسرة أو في شقق بالإيجار، واصفًا ذلك بـ"الأمر الغريب".

وأكد "الرمحي" أنه وفقًا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بأنه سيتم استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين من خلال لجنة العدالة الاجتماعية، بناءً على مجموعة من المعايير، وهي كالتالي:

-استهلاك الكهرباء (650 كيلو وات بما يعادل 462 جنيهًا شهريًا).

-استهلاك المحمول (800 جنيه شهريًا).

-من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا.

-من له سيارة موديل فوق 2014.

-أصحاب الوظائف العليا.

-الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

ووجه "الرمحي" رسالة للزملاء المتضريين، قائلًا: "أي زميل صحفي تم وقف بطاقته ولا تنطبق عليه هذه المعايير فعليه تقديم تظلم عبر موقع دعم مصر، بالإضافة إلى كتابة تظلم باسم وزير التموين مُرفق به صورة بطاقة الرقم القومي وبطاقة التموين وكارنيه نقابة الصحفيين، وآخر 3 إيصالات كهرباء، وأنا سأتولى تقديمها للوزير عادة النظر في قضية عداد الكهرباء".

وكانت بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأول من مارس الجاري، تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للتموين، وذلك عبر إنذار المواطنين ممن تنطبق عليهم عدد من المعايير، على بون صرف الخبز المدعم، حيث ظهر لعدد من المواطنين عند التوجه لصرف حصص الخبز عن شهر مارس:"البطاقة غير مستحقة.. استهلاك الكهرباء مرتفع".