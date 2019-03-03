أخبار مصر | صديق العيسوي يكشف أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صديق العيسوي يكشف أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صديق العيسوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، عن أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؛ حيث سجل في اجتماع الجمعية العمومية ٧١٦ صحفيًا، من بينهم ٢٠ في النقابة الفرعية بالإسكندرية، بينما عدد المُقيدين في جدول المشتغلين يبلغ ٩٢٦٠ زميلًا، ويبلغ عدد المسددين المشتركين ٨٢٢٤.

وقال "العيسوي" إن السبب الرئيسي وراء عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء عمومية الصحفيين، يرجع لانعقاد الجمعية بعد أقل من 48 ساعة على كارثة جرار قطار محطة مصر والذي راح ضحيته أكثر من 20 مواطن وإصابة عشرات الآخرين، لافتًا إلى أن الصحفي هو مرآة الشعب، وصوته الذي ينقل همومه ومشكلاته، ويعايش أزماته، وهو ما حدث خلال كارثة جرار قطار محطة مصر، فبعد أن قامت أغلبية الصحف ووسائل الإعلام بتغطية الحادث الأليم عبر مراسليها من الصحفيين، خيم الحزن على الجميع، وهو ما جعلهم متأثرين بالحادث حتى بعد وقوعه بيومين، وعزفوا عن حضور اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا بالإضافة إلى كون أغلبية الزملاء على يقين أن الاجتماع لن يكتمل النصاب القانوني له، مثلما حدث في الجمعيات العمومية السابقة؛ حيث لم تكتمل الجمعية العمومية منذ 2011 وحتى الآن في المرة الأولى لانعقادها، لذلك لم يحضر الصحفيون.

وأكد المرشح لعضوية مجلس النقابة، أنه لم يدعوا زملائه لحضور اجتماع أول أمس، بسبب إحساسه بمشاعر الحزن والأسى التي خيمت على المصريين، وفي قلبهم الصحفيين، بسبب كارثة محطة مصر، متوقعًا أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية في الاجتماع المقبل يوم الجمعة 15 مارس.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.