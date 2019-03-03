أخبار مصر | بعد انتهاء صراعات "الصيادلة".. ماذا حدث في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء صراعات "الصيادلة".. ماذا حدث في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد صراعات عديدة شهدتها نقابة الصيادلة الفترة الماضية بين الأعضاء والنقيب والتى انتهت بحبس النقيب ووقف انتخابات التجديد النصفى للنقابة، بدأت اليوم نقابة الصيادلة استقبال طلبات مرشحيها فى ساحة نقابة تنعم بكثير من الهدوء والرقى على عكس الفترة الماضية.

فتحت النقابة أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا اليوم وأخذت فى تلقى طلبات الترشح من كافة المرشحين، ومع مرور أول ساعة من فتح باب الترشح تقدم 27 مرشحا على مقاعد النقابة العامة والبالغ عددها 12 مقعدا بينما تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر وهما: الدكتور كرم كردي، والدكتور ثروت حجاج.

إقبال كثيف للترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة

قال الدكتور فتح الله الشرقاوي أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، أنه يتم غلق باب الترشح فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12 مارس.

وشدد على حرص نقابة الصيادلة على إجراء العملية الانتخابية فى إطار من الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن ماتشهده النقابة من إقبال كثيف للترشح عرس ديمقراطى يتيح للصيادلة اختيار مايمثلهم للدفاع عن قضاياهم وبداية جديدة لانطلاق مسيرة عمل النقابة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لاتوجد أي معوقات للمتقدمين للترشح بل تسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى تحت اشراف قضائى كامل، بنحو 32قاضى بمختلف اللجان.

6 مرشحين لمقعد النقيب و50 على العضوية بعد مرور ساعات في الانتخابات

استمرت النقابة في تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حتى وصلت أعداد المرشحين بعد ساعات معدودة، إلى 50 مرشحا على مقاعد النقابة، بينما ترشح على منصب النقيب العام 6 مرشحين.

وقال الدكتور فتح الله الشرقاوى أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، أنه بالنسبة لمقاعد المجلس 12 تقدم لعضوية المجلس فوق 15 سنة 14 مرشح، وتحت 15 سنة 18 مرشح، بينما تقدم لعضوية المجلس بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 7 مرشحين، ومنطقة غرب الدلتا فوق 15 سنة مرشح واحد، بينما منطقة وسط الدلتا فوق 15 سنة 4 مرشحين.

وتابع: "أما بالنسبة لمنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة فتقدم لها 3مرشحين، ومنطقة شمال الصعيد تحت 15 سنة 3مرشحين، بينما منطقة جنوب الصعيد فوق 15 سنة تقدم لها مرشح واحد.

وأشار الشرقاوى إلى أن اللجنة مازالت تتلقى عبر الفاكس والميل قوائم المرشحين بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات وسيتم الاعلان عنها فور استكمالها.

أسماء الـ 6 مرشحين على منصب النقيب العام

وتقدم على منصب النقيب العام للصيادلة 6 مرشحين وهم: الدكتور كرم كردى، الدكتور ثروت حجاج، والدكتور علي عبدالله، والدكتور أشرف مكاوي، والدكتور جميل بقطر، والدكتور على عوف.

233 يترشحون على 195 مقعدًا في اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية

أعلن الدكتور فتح الله الشرقاوى، أنه تقدم فى ختام اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح بالنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات 233 مرشح وذلك على 195 مقعد.

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وأضاف أن انتخابات النقابات الفرعية ستجرى على كافة المقاعد، ويشكل مجلس النقابة الفرعية من سبعة مقاعد باستثناء نقابة القاهرة 11، والإسكندرية 9 مقاعد، ويشترط أن يكون نصف عدد المجلس ممن مضى على قيدهم بالنقابة أكثر من 15سنة والنصف الأخر ممن مضى على قيدهم أقل 15سنة، ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية المرشح به.

وأوضح الشرقاوى أن عدد إجمالى المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وصل الى 290 مرشح فى اليوم الأول ويتنافسون على 208 مقعد، مشيرا الى أن اللجنة ستواصل تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12مارس.

إعلان القوائم الأولية للمرشحين الأربعاء 13 مارس

كما تقرر إعلان القوائم الأولية من الأربعاء 13مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وآخر يوم حتى الساعة 5مساء.

وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19مارس الى الخميس 21مارس لمدة 3ايام.

وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22مارس الى الاحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9صباحا حتى الساعة الساعة 3عصرا واخر يوم حتى الساعة 5مساء.

كما يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28مارس لمدة 4 أيام.

وتتشكل اللجنة العامة للانتخابات من الأستاذ الدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة، المستشار عبدالحميد جمال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عمرو محمد فوزى المستشار المساعد بمجلس الدولة، بالاضافة الى عضوية كل من الاستاذ الدكتور محمد زكريا جاد، والدكتور محمد سعودى، والدكتورة مها محمود صلاح الدين، والدكتور سمير رياض داود، والدكتور ناصر عبدالسلام عبدالمولى.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وبطلان اجراءات الانتخابات التى كان مقرر اجرائها الجمعة بتاريخ 1 مارس الجاري على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقًا لما ورد بالأسباب.

حبس النقيب المعزول

وكانت قضت محكمة جنح قصر النيل "طوارئ"، بحبس نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد و5 آخرين 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 500 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي، كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

وأمرت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام للنيابات، بحبس، نقيب الصيادلة، فى وقت سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء علي صيدلي وضربه، علي خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.

وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.