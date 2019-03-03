أخبار مصر | أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بالجيزة يطالب بسرعة استكمال طريق "المناشي – الخطاطبة" السريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بالجيزة يطالب بسرعة استكمال طريق "المناشي – الخطاطبة" السريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عذاب ومعاناة ومأساة حقيقية يعيشها أهالي منطقة بني سلامة والمناطق المجاورة لها بشمال الجيزة ممن يستخدمون الطريق الدائري الإقليمى بسبب عدم استكمال النزلة والطلعة على طريق المناشي الخطاطبة السريع.. رغم وجود بدايتهما ونهايتهما أعلى الرياح البحيري.. حيث تم عمل نزلة واحدة فقط بدلا من اثنين باتجاه الخطاطبة وطلعة واحدة فقط بدلا من اثنين باتجاه كارتة الطريق ناحية المنوفية، فالأهالي القادمون من ناحية طريق مصر اسكندرية الصحراوي يسيرون مسافة ٤ كيلو مترات حتى كارتة الخطاطبة ثم يعودون مثلهم الي النزلة المتجهة للخطاطبة حتى يعودوا إلى اتجاه المناشي بسير ٣ كيلو متر إضافى.. حيث أول دوران للخلف، وبذلك يسيرون أكثر من ١١ كيلومترا.. بينما التصميم الذي لم يستكمل للنزلة يجعلهم يسيرون مسافة النزلة فقط أي حوالى ٢٠٠ متر فى نفس طريق العودة إلى طريق المناشي الخطاطبة باتجاه المناشى.. بينما القادم من طريق المناشي الخطاطبة ومتجه إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي يسير نفس المسافة حيث يسير من الطلعة الوحيدة حتى كارتة الخطاطبة باتجاه المنوفية ويعاود حتى بداية الطلعة التى لم تستكمل بإجمالي ١١ كيلو مترا.. ليعود لطريقة الطبيعي الذي لا يزيد عن ٢٠٠ متر هى مسافة الطلعة الطبيعية التى لم تستكمل من طريق المناشي الخطاطبة الى الدائرى الإقليمى ثم الصحراوي.

وطالب أحمد الشراني أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن بالجيزة، بسرعة استكمال الطلعة والنزلة المرتبطة بالطريق الدائري الإقليمي الواقعة أعلى الرياح البحيري والمؤدية من وإلي طريق المناشي الخطاطبة بالإضافة إلى عمل سلم للمشاة للعبور لمحطة قطار السكة الحديد ببني سلامة وهذا السلم موجود له القواعد والأساسات ومجهز لهذا العرض لكن لم يستكمل.

ويقول الشراني، إن استكمال الطلعة والنزلة وسلم المشاة وسلم المشاة سيحقق طفرة كبيرة وراحة الأهالى والسكان، مناشدًا نيابة عن أهالي بني سلامة بشمال الجيزة باستكمال نزلة وطلعة الطريق الدائري الإقليمى اللتان لم تستكملان نظرا لعدم وجود نزلة أو طلعة مباشرة علي الطريق مما يضطر الأهالي السير عكس الاتجاه في الاتجاه الآخر.. مع العلم أن النزلة مجهزة وتحتاج إلي الاستكمال فقط و ليس عليهما أي مشاكل.. لكن المسئولين عن هيئة الطرق والكباري لا يأبهون بمعاناة الأهالي والسكان ورحلة العذاب اليومية والمأساة التي يعيشها السكان.