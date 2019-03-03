أخبار مصر | "الصيادلة": 233 يترشحون على 195 مقعدًا في اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": 233 يترشحون على 195 مقعدًا في اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور فتح الله الشرقاوى أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، أنه تقدم فى ختام اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح بالنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات 233 مرشح وذلك على 195 مقعد.

وأضاف أن انتخابات النقابات الفرعية ستجرى على كافة المقاعد، ويشكل مجلس النقابة الفرعية من سبعة مقاعد باستثناء نقابة القاهرة 11، والإسكندرية 9 مقاعد، ويشترط أن يكون نصف عدد المجلس ممن مضى على قيدهم بالنقابة أكثر من 15سنة والنصف الأخر ممن مضى على قيدهم أقل 15سنة، ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية المرشح به.

وأوضح الشرقاوى أن عدد إجمالى المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وصل الى 290 مرشح فى اليوم الأول ويتنافسون على 208 مقعد، مشيرا الى أن اللجنة ستواصل تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12مارس.